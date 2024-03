Podjetnik utajil za štiri milijone evrov davkov

Finančni policisti iz Pordenona so ovadili hrvaškega državljana, podjetnika v Pordenonu, ki je utajil davke in pristojbine v skupni vrednosti več kot štiri milijone evrov. Davčno upravo je ogoljufal z lažnim posredovanjem informacij. Navedel je, da se je spet preselil na Hrvaško in dela pri oglaševalski agenciji v Makedoniji. Zasegli so mu nepremičnine in druge vrednosti za skupnih 700.000 evrov.

Finančni policisti so moškega izsledili med običajnimi kontrolami v podjetniškem svetu. Na podlagi prvih dokazov o njegovem nezakonitem početju je vodstvo preiskave prevzelo državno tožilstvo. Finančni policisti so v sodelovanju z mednarodnimi sodnimi oblastmi ugotovili, da podjetnik že dalj časa živi v Pordenonu, od koder posluje preko podjetja, ki ima le formalno sedež v Severni Makedoniji in da gre torej za lažni sedež v tujini.

Med temeljito preiskavo zaseženih računalnikov in obsežne dokumentacije ter njegovega bančnega in finančnega poslovanja so poleg drugih tehničnih ugotovitev zbrali dokaze o utajevanju davkov in pristojbin v skupnem znesku več kot štiri milijone evrov. Podjetnika so ovadili zaradi neizpolnitve davčnega obrazca in utaje plačila davkov. Na podlagi odredbe pordenonskega sodišča so mu zasegli šest stanovanj in devet zemljišč, denar, zlatnino in druge dragocenosti, med drugim 21 dragocenih ur, peresa in usnjene izdelke v skupni vrednosti 700.000 evrov.