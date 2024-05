Podpisali pismo o nameri za študij medicine na Primorskem

Predsednik vlade Robert Golob in rektorica Univerze na Primorskem Klavdija Kutnar sta danes v Kopru podpisala pismo o nameri za izvajanje enovitega magistrskega študijskega programa medicine v novi stavbi fakultete za vede o zdravju v Izoli. Pristojni zagotavljajo, da bo študij kakovosten, fakulteti v Ljubljani in Mariboru pa ne bosta prikrajšani.

Univerza se s pismom zavezuje, da bo do aprila 2025 poslala vlogo za akreditacijo programa na Nacionalno agencijo RS za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis). Če bo vloga uspešna, se ministrstvo za zdravje zavezuje, da bo v okviru že načrtovane gradnje nove stavbe ob izolski bolnišnici zagotovilo dodatna sredstva za nabavo nove opreme in da bo po začetku izvajanja programa, predvidoma v šolskem letu 2027/28, prispevalo sredstva v ta namen, je pojasnila Kutnar. Kot je navedla ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel, je za študijsko leto 2027/28 v novem programu medicine predvidenih 100 vpisnih mest.

Univerza na Primorskem se je na ustanovitev nove fakultete začela pripravljati leta 2020, zdaj pa je po besedah rektorice prišel čas, da so si drznili zaprositi ministrstvo za podporo. Kutnar meni, da jih čaka veliko trdega dela in polen pod noge, vendar se tega ne bojijo, zato ker »so trdna univerzitetna skupnost, ki ve, kaj si želi, kaj zmore in kaj mora«. Lažje pa jim bo, ker imajo močno podporo lokalnega okolja, je dodala.

Premier Golob je dejal, da se bo z ustanovitvijo medicinske fakultete pokazalo, kako koristna je bila ustanovitev Univerze na Primorskem pred 21 leti. Po njegovih besedah je ta ustanova bistveno bolj povezana z lokalno skupnostjo, kot sta univerzi v Ljubljani in Mariboru, zaradi tega pa je lahko bolj trdna in hkrati tudi bolj inovativna.

Golob je ob tem izrazil zadovoljstvo, ker postopek za gradnjo stavbe fakultete za vede o zdravju že poteka. Pred dvema tednoma je bila namreč izbrana idejna zasnova. »Ne gre za to, da bi najprej prosili za denar in potem razmišljali, kako ga porabiti, ampak so najprej realizirali en projekt, nakar so ga nadgradili s tistim, kar v tem trenutku v Sloveniji najbolj potrebujemo,» je poudaril.