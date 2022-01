Podražitve energije udarile po obrtnikih

Zaradi skoraj petkratnega povišanja stroškov za energetiko v letu 2021 v primerjavi z letom prej gredo mala in srednja obrtna podjetja v Furlaniji - Julijski krajini naproti zapori, pri čemer je zelena energija pozitivna stvar, a spričo povpraševanja ne zadošča, zato naj deželna uprava in italijanska država posežeta pri Evropi za dosego mednarodnega ukrepa s tem v zvezi. Tako menijo pri deželnem združenju obrtnikov Confartigianato, kjer opozarjajo, da so morali obrtniki decembra lani za porabo energije plačati 4,8-krat več kot v enakem obdobju leta 2020 (novembra kar 5,1-krat več). Podražitev energije je udarila zlasti po tistih obrtnikih, ki se za opravljanje svojega dela morajo posluževati peči ali strojev oz. drugih naprav, npr. po pekih ali oblikovalcih kovin, ki tovrstnega porasta ne morejo zdržati, ravno tako ga ne morejo zvrniti na končne odjemalce. Obeta se torej zapora s posledičnim pošiljanjem zaposlenih na čakanje in zaviranjem ponovnega zagona gospodarstva. Rešitev je možna le z ukrepanjem na evropski ravni, od tod tudi poziv združenja Confartigianato italijanski vladi in deželni upravi.

Da je situacija zapletena, potrjuje tudi predsednik Slovenskega deželnega gospodarskega združenja Robert Frandolič. Določena podjetja že razmišljajo, da za določeno obdobje ustavijo proizvodnjo, kar se ponekod že dogaja. Dejstvo je, da se je cena energentov v kratkem času podvojila ali potrojila, pravi predsednik SDGZ, ki opozarja tudi na podražitev drugih osnovnih materialov oz. surovin. Pri slovenskih podjetjih, ki so člani SDGZ, pa je slika nekoliko drugačna, saj gre povečini za storitveno-obrtna podjetja, ki ne porabijo ogromno energije.

Podobno izhaja iz besed direktorja SDGZ Andreja Šika in predsednika obrtne sekcije pri omenjenem združenju Maksija Kralja, na katerega se doslej člani še niso obrnili. Šik pa opozarja, da je bistvena razlika npr. med podjetji v Furlaniji in slovenskimi podjetji na obmejnem območju: prva so proizvodna podjetja, ki so v določenih primerih veliki porabniki energije, medtem ko so druga v glavnem storitvena podjetja. Drugače je za nekatere kategorije, ki podražitev občutijo, kot so npr. peki.