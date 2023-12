Podrl drog javne razsvetljave in končal v zidu

V kraju Roveredo in Piano na Pordenonskem je sinoči okrog 22.15 voznik kombija, star okrog 40 let, izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal s ceste, pri čemer je silovito trčil v drog javne razsvetljave in ga podrl ter končal svojo pot v vrtnem zidu stanovanjske hiše. Na kraj so z reševalnim vozilom in zdravniškim avtomobilom prispeli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, gasilci in karabinjerji. Priletel je nato še reševalni helikopter. Zdravstveno osebje je poškodovanemu vozniku nudilo najnujnejšo oskrbo, nato so ga s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli v hujšem zdravstvenem stanju. Gasilci so zavarovali vozilo in kraj nesreče ter odpravili njene posledice. Odstranili so tudi razbitine droga, ki bi lahko predstavljale nevarnost za ostale voznike. Karabinjerji preiskujejo vzroke nesreče.