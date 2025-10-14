Pogajanja o drugi fazi mirovnega načrta za Gazo že v teku

Po uradnem podpisu sporazuma o mirovnem načrtu za Gazo, s katerim se končuje vojna med Izraelom in Hamasom, se nadaljujejo pogajanja o naslednjih korakih. »Pogajanja v Šarm el Šejku že potekajo,« je za ameriški televizijo Fox News včerak povedal predstavnik Katarja, ki posreduje v pogajanjih.

Kot je za Fox News povedal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Katarja Madžid al Ansari, vse strani delajo neprekinjeno, da bi zagotovile, da v posrednih pogajanjih med Hamasom in Izraelom ter med prvo in drugo fazo mirovnega načrta ne bo »časovne vrzeli«.

»Naslednji koraki bodo zelo težki,« je priznal Ansari v luči druge faze mirovnega načrta za Gazo ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ta vključuje zavarovanje ozemlja in mednarodne sile, ki bi nadzirale premirje, ter začasno mednarodno upravo Gaze. »Številne razprave o drugi fazi smo preložili, da bi zagotovili izvedbo prve faze,« je dejal Ansari. Zdaj je treba po njegovem prepričanju zagotoviti, da se vojna, ki je izbruhnila 7. oktobra 2023, ne bo znova začela.

Izrael in Hamas sta prejšnji teden potrdila prvo fazo mirovnega načrta za Gazo, ki med drugim predvideva prekinitev ognja ter izpustitev izraelskih talcev in palestinskih zapornikov kot tudi delni umik izraelskih sil iz Gaze. Sporazum o miru v Gazi je bil slovesno podpisan včeraj v egiptovskem Šarm el Šejku. Dogodka se je udeležil ameriški predsednik Trump in mnogi drugi voditelji iz Evrope in regije.

Po besedah Trumpa, ki je pred 14 dnevi predstavil načrt v 20 točkah, naj bi podpisani dokument določil pravila za nadaljevanje mirovnega procesa in uresničitev načrta, ki za zdaj drži, čeprav več točk v njem še ni povsem dorečenih. Kljub dogovorjeni prekinitvi ognja pa iz Gaze danes poročajo o izraelskem napadu, v katerem je bilo po navedbah palestinskih zdravstvenih virov ubitih šest Palestincev. Kot poroča palestinska tiskovna agencija Wafa, je izraelski dron streljal na ljudi, ki so si ogledovali svoje domove v soseski Šudžaija v mestu Gaza.

Izraelska vojska je medtem navedla, da je začela streljati, da bi odpravila morebitno grožnjo, potem ko da so sumljivi posamezniki prečkali črto, dogovorjeno v okviru prekinitve ognja.