Pogrešanega pohodnika našli brez življenja

Iskalna akcija pogrešanega pohodnika, ki je hodil po romarski poti Cammino Celeste pri Bardu, se je končala tragično. V soboto zvečer so bili reševalci obveščeni, da 68-letnika ni bilo v koči Pian dei Ciclamini, kjer so ga pričakovali ob uri večerje. O tem je upravitelja koče obvestil drug pohodnik, ki se je prav tako sam odpravil na romarsko pot. Upravitelj koče pa je obvestil reševalce. Tako se je začela iskalna akcija, pri kateri je sodeloval tudi helikopter civilne zaščite, gorski reševalci iz Vidma in finančna policija.

Ponoči so aktivirali tudi helikopter za nočno letenje italijanskih zračnih sil. Nesrečnega pohodnika so našli včeraj zjutraj v dolini pod potjo 711a, kjer je že v prejšnjih letih prišlo do smrtnih nesreč. 68-letnik je namreč zgrešil pot in zdrsnil na težko dostopnem terenu.