Pojav polarnega sija bo letos pri nas še verjetnejši

Skupina študentov Fakultete za matematiko in fiziko (FMF) Univerze v Ljubljani je ob sodelovanju članov Astronomske skupine pripravila pregled najzanimivejših astronomskih pojavov, ki jih bomo lahko spremljali v letu 2024, poroča portal MMC RTV SLO. Med drugim bo pri tudi pri nas nadvse možno opazovanje polarnega sija, ki je bil sicer bodisi iz Slovenije kot iz nekaterih delov FJK pa tudi drugih predelov Italije možen že novembra lani.

»Sonce bo v letu 2024 doseglo najdejavnejši del svojega enajstletnega cikla, zato bo verjetnost pojava polarnega sija višja. Polarni siji so pri nas vidni za največ nekaj ur, nizko nad severnim obzorjem,» so sporočili iz fakultete.

Kot so pojasnili, so polarni siji izrazita zavesa svetlobe, skoraj nezaznavne barve, ki pa jo lahko lepo vidimo na fotografijah. »Zaradi povečane Sončeve aktivnosti bo predvidoma na Soncu vidnih več temnejših območjih, ki jim pravimo Sončeve pege. To so hladnejša območja na površju Sonca,» so dodali in poudarili, da je za varno opazovanje Sonca je potrebna uporaba posebnih filtrov. Opazovanje brez filtra namreč lahko povzroči trajne poškodbe oči. S prostim očesom bosta v tekočem letu verjetno vidna dva zanimiva kometa, še povzema poročanje skupine študentov FMF spletni portal MMC RTV SLO.