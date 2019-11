Poklon žrtvam fašizma in nacizma

Predsednika Italije in Avstrije - Sergio Mattarella in Alexander Van der Bellen - sta se v Bocnu spomnila južnotirolskega učitelja Franza Innerhoferja, prve južnotirolske žrtve fašizma. Učitelja Innerhoferja so v Bocnu leta 1921 ubili črnoskrajčniki, ko je pred napadom škvadristov skušal ubraniti svojega dijaka. Predsednika Italije in Avstrije sta tudi položila venec na pročelje nekdanjega lagerja v Bocnu, kjer so nacisti mučili antifašiste in jih mnoge potem pošiljali v koncentracijska taborišča v Nemčijo. V Bocnu je bil zaprt tudi nekdanji televizijski napovedovalec Mike Bongiorno, ki je tam za las ušel smrti. Bongiorno je sodeloval z italijanskimi partizani in z ameriškimi obveščevalnimi službami.

Mattarella in Van der Bellen sta obeležila tudi 50-letnico vstopa v veljavo t.i. južnotirolskega paketa, ki je kronal večletni spor med Italijo in Avstrijo o pravicah nemške in ladinske jezikovne skupnosti. Predsednika sta govorila tudi o kočljivem vprašanju dvojnega italijansko-avstrijskega državljanstva za pripadnike nemške in ladinske skupnosti. Italija temu, kot znano, odločno nasprotuje, medtem ko je avstrijski predsednik dejal, da bo do podelitve dvojnega državljanstva lahko prišlo le ob privolitvi Italije, kar pomeni, da ga sedaj in tudi nekaj časa (še) ne bo.