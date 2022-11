Pokradli naj bi osemnajst stanovanj

Karabinjerji iz Portogruara so na podlagi pripornega naloga, ki ga je izdal sodnik iz Pordenona aretirali tri albanske državljane, stare 27, 30 in 35 let, ki so osumljeni osemnajstih tatvin in poskusov tatvin v stanovanjih. Storili so jih med 31. oktobrom in 15. novembrom, med drugim v krajih Portogruaro, Concordia Saggitaria, San Michele al Tagliamento, Azzano Decimo, Chions in Musile di Piave, povečini v sosednjem Venetu.

Med preiskavo so karabinjerji zasegli več denarja in zlatenino, ki so jo oškodovani prepoznali, našli pa so še druge dokaze. Ugotovili so, da je trojica živela v tujini in da je le občasno prišla v Italijo ob priliki tatvin, zato jo je bilo težje izslediti. Vse tri moške so s plenom aretirali na letališču, metem ko so se nameravali vkrcati na letalo za Albanijo.