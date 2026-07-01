Pokrajine: ključnega pomena bodo pristojnosti

Potem ko je deželni svet v noči med 30. junijem in 1. julijem izglasoval zakonski predlog, ki v Furlaniji - Julijski krajini ponovno uvaja pokrajine, je odbornik za lokalno samoupravo in manjšinske jezike Pierpaolo Roberti opozoril na izziv, ki ga predstavlja dejstvo, da je treba obnovljenim telesom nuditi pristojnosti in vsebino. Odbornik upa, da bodo prvi zadevni področni zakoni, s katerimi bi določene pristojnosti vrnili pokrajinam, pripravljeni že ob koncu poletja, ponovna oživitev pokrajin pa je napovedana za 1. januar 2027. Do 31. decembra 2028 naj bi vsako pokrajino (Trst, Gorica, Videm, Pordenon) vodil predsednik s tremi odborniki oz. izredni komisar, v nadaljevanju pa bi bile voljene, pri čemer velja povedati, da volilnega zakona še ni.

Vsekakor je predvideno, da bodo pokrajine imele neposredno voljenega predsednika in pokrajinski svet s petletnim mandatom ter pokrajinski odbor. Na začetku bodo obnovljene uprave imele pristojnosti, ki jih že zdaj imajo enote deželne decentralizacije (EDR), se pravi skrb za višješolska poslopja in ceste, katerim se bodo pridružile še pristojnosti za izdajanje raznih dovoljenj. Prav tako bodo v podporo manjšim občinam na področju zakupov ter načrtovanja in izvedbe infrastrukturnih del. Novi deželni področni zakoni bodo določili ostale pristojnosti na področju infrastrukture, prevozov, upravljanja ozemlja, kmetijstva, gozdarstva in ribolova, okolja, vodnih virov in zaščite tal, kulture in športa, manjšinskih jezikov, izobraževanja, dela, mladinskih in socialnih politik ter proizvodnih dejavnosti.

Zaradi izglasovanja amandmaja Bratov Italije, po katerem bo treba, preden se izvedejo pokrajinske volitve, odobriti vsaj šest področnih zakonov za ureditev pristojnosti, so v opoziciji, predvsem Demokratski stranki, Paktu za avtonomijo in Open FJK, menili, da je zakonski predlog o pokrajinah že na začetku votel zaradi sporov v vladajoči desni sredini in da sta predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga in odbornik Roberti dejansko talca Bratov Italije. Gre za »blef za občane« in »operacijo politične arheologije« ter vrnitev v preteklost, je bilo še slišati iz opozicijskih vrst.Nasprotno so v strankah večine (Bratih Italije, Listi Fedriga, Ligi in stranki Naprej, Italija) izglasovanje zakona med drugim označili za pomembno etapo pri preurejanju lokalne samouprave. Po mnenju desnosredinskih strank se s tem utrjuje sistem lokalne samouprave, vrača demokratična vladavina in se institucije približajo občanom, katerim naj se nudijo učinkovitejši odgovori. Iz vrst desne sredine je bilo slišati tudi, da je FJK z obnovo pokrajin postala laboratorij za vso Italijo. Italijanski minister za deželna vprašanja Roberto Calderoli, ki pripada Ligi, tako upa, da bo ponovno uvajanje pokrajin v FJK dalo zagona za to, da se pokrajine obnovijo na celotnem državnem ozemlju.