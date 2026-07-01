V soboto v Trstu Noč razprodaj

Glasba, krajši nastopi in poletni ritmi bodo v soboto, na dan, ko se na Tržaškem začenjajo poletne razprodaje, spremljali kupce pozno v noč v iskanju najvišjega popusta in najbolj ugodnih cen. Trgovine bodo namreč izjemoma odprte tudi v večernih urah, center mesta pa bo rezerviran za pešce. Zaživela bo Noč razprodaj.

»Pred leti smo si zamislili, da bi z večernim odprtjem v času krize pomagali manjšim trgovcem,« je včeraj na predstavitvi dogodka povedala Serena Tonel, podžupanja tržaške občine, ki organizira večer v sodelovanju z zvezo trgovcev Confcommercio, »podaljšano odprtje prodajaln smo pospremili s krajšimi dogodki. Vsak traja največ 15 minut, zato nikakor ne zmoti nakupovanja in ogledovanja izložb.« Občina je tokrat k sodelovanju povabila plesalke tržaške šole Ginnastica triestina, skupino plesalcev grških plesov, tamburaše Drum Circle in zbor Amici per caso, ki bodo med 20. in 23. uro nastopali na različnih lokacijah med Trgom republike in Ulico Cavana. Trgovci bodo lahko med omenjenim urnikom izpostavili svoje blago tudi na ulici.

Kot rečeno, bo mestno jedro v domeni pešcev, ki se bodo lahko nemoteno sprehajali po ulicah in obiskovali trgovine. Od 19. do 1. ure bodo za promet zaprte ulice Mazzini, Reti, Imbriani, San Lazzaro,Roma, Canal Piccolo, Diaz, Cadorna, Cavana, Venezian in Madonna del Mare, Korzo Italije in Ulica Zonta. Peš bo mogoče po cestiščih prehoditi mesto od Trga sv. Antona do Trga Venezia.