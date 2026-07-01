Na sodišču o prvih minutah po umoru

Vrečka, ki so jo preiskovalci nekaj ur po umoru 89-letne Isabelle Tregnaghi iskali v zabojnikih za odpadke na območju Ulice Alberti, je bila ena od osrednjih tem današnjega novega naroka na sojenju 58-letni Eriki Podmenich. Prav v njej so bili shranjeni predmeti, ki bi lahko osvetlili dogajanje po umoru, med drugim tudi zlomljen umetni noht, okrvavljena brisača, nož in račun. Tožilca Ilaria Iozzi in Adrea la Ganga sta pred sodnim senatom, ki ga vodi Igor Maria Rifiorati, več prič podrobno zasliševala o tem, kako so bili dokazi zavarovani, kdo je prvi vstopil v stanovanje in ali je kraj zločina ostal nedotaknjen do prihoda kriminalistov.

Gre za nadaljevanje dokaznega postopka proti 58-letni Podmenichevi, ki ji tožilstvo poleg naklepnega umora očita tudi, da je nekaj tednov pred tem omamila še dve starejši ženski z namenom premoženjske koristi. Na prejšnjem naroku sta pričali prav obe domnevni žrtvi, pred porotno sodišče pa je stopila tudi hči ene od njiju. Ob tisti priložnosti je opisala okoliščine, v katerih je njena mati po zaužitju omamljenega napitka doživela prometno nesrečo. 77-letno S.C. so našli v prevrnjenem avtomobilu ob gozdni poti pri Ferlugih, tožilstvo pa meni, da je nesrečo povzročila prav Podmenicheva, da bi prekrila predhodno omamitev ženske.