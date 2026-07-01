Študentje lahko zaprosijo za subvencionirano bivanje v Sloveniji

Od danes je mogoče oddati prošnjo za subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih po Sloveniji v študijskem letu 2026/2027. Na prvo prednostno listo bodo uvrščeni študenti, ki bodo vlogo za sprejem oddali do 18. avgusta, so sporočili s slovenskega ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino.V skladu z razpisom za subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2026/2027 je na voljo 12.883 mest za subvencionirano bivanje ter 32 mest, namenjenih študentom s priznano mednarodno in začasno zaščito.

Višina subvencije v študijskem letu 2026/2027 v javnih dijaških, dijaško-študentskih in študentskih domovih znaša 41,46 evra, v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih pa 103,36 evra. Študenti morajo prošnjo za sprejem oddati na spletnem portalu eVŠ. Na prvo prednostno listo bodo uvrščeni študenti, ki bodo vlogo za sprejem oddali do 18. avgusta 2026. Prošnjo za podaljšanje bivanja pa morajo študenti na spletnem portalu eVŠ oddati do 18. avgusta.