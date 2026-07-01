Prve nevihte začele nastajati na jugozahodu Slovenije

Prve nevihte, ki jih Agencija Republike Slovenije za okolje Arso za popoldne in večer napoveduje po vsej državi, so začele nastajati na jugozahodu. Močnejša nevihta je nastala na območju med Kozino in Podgradom, radarski podatki kažejo na močnejši naliv, možna je tudi manjša toča. Močnejši nevihtni celici sta tudi pri Postojni in na območju Borovnice, so sporočili z Arsa.

Močnejša nevihta med Kozino in Podgradom se po navedbah Agencije RS za okolje (Arso) le počasi pomika. Ena močnejša nevihtna celica se je okoli poltretje ure oblikovala tudi zahodno in severno od Postojne, ena pa na območju Borovnice. V naslednjih urah in vse do prvega dela noči bodo tudi drugje po Sloveniji nastajale krajevne nevihte, kakšna tudi močnejša, so sporočili z Arsa. Kot so opozorili, je ob tem možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov.

Agencija za okolje je za danes od 12. ure do polnoči za vso Slovenijo izdala oranžno opozorilo zaradi neviht. Popoldne, zvečer in v prvem delu noči bodo namreč krajevno možne močnejše nevihte, možni so tudi sunki vetra in manjša toča, so navedli.Napovedujejo, da se bo ozračje ponoči predvsem v notranjosti države postopno stabiliziralo, nevihtni nalivi bodo prešli v bolj enakomeren dež.