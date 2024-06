Poletje trka na vrata

Meteorološko poletje se je danes začelo povečini s sončnim vremenom in ob za ta čas razmeroma nizkih temperaturah. Ozračje se je ob zaključku včerajšnjega poslabšanja, ko sta se ciklon in vremenska fronta oddaljila, precej ohladilo. Radiosonda iz Rivolta pri Vidmu je danes opolnoči na višini 1500 metrov v prostem ozračju namerila »le« 6,2 stopinje Celzija, danes opoldne pa 9,2 stopinje Celzija, kar je za okrog 5 stopinj Celzija oz. danes opoldne za okrog 2 stopinji Celzija manj od dolgoletnega povprečja. Vrzel v zračnem tlaku se bo sicer prehodno zapolnila in bo hladnejše zračne gmote danes in jutri izpodrinil postopno toplejši zrak.

Danes in jutri bo prevladovalo sončno vreme z občasno spremenljivostjo. Možnost kakšne manjše krajevne plohe ali nevihte bo razmeroma majhna. Najvišje dnevne temperature bodo jutri nekoliko višje od današnjih in bodo marsikje dosegale ali presegale 25 stopinj Celzija.

Med ponedeljkom in sredo se bo vlažen zrak vrnil v našo bližino in povzročal zlasti popoldansko nestanovitnost. Prevladovalo bo delno jasno do občasno spremenljivo oblačno vreme, zlasti v popoldanskih urah se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo manj pogoste in verjetne ob morju.

Od četrtka bo vse bolj poletno. Iz dneva v dan bo topleje in bolj stanovitno. Krepil se bo subtropski anticiklon, ki bo obrobno segal do naših krajev. Prevladovalo bo sončno vreme, v popoldanskih urah bodo posamezne krajevne plohe ali nevihte nastajale zlasti v goratih predelih. Od četrtka bodo temperature poskočile, najvišje dnevne vrednosti bodo povsod občutno presegale 25 stopinj Celzija in se ponekod, zlasti na Goriškem, lahko približevale 30 stopinjam Celzija.