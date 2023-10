Policisti odkrili 200 sadilnih vreč in sedem kg posušene konoplje

Policisti Policijske postaje Postojna so po navodilih okrožnega sodišča v Kopru izvedli hišno preiskavo na stanovanjem objektu in v drugih objektih, kjer so za balami sena odkrili dva prirejena in opremljena prostora za gojenje prepovedane droge konoplje.

V prostoru so našli več kot 200 sadilnih vreč, v katerih so rastle rastline. Pri preiskavi je bilo skupno najdenih in zaseženih približno sedem kilogram posušene rastline, poleg tega so bili zaseženi tudi pripomočki, namenjeni za gojenje prepovedane droge konoplja. O zaseženih predmetih in o ugotovitvah je bilo po koncu preiskave seznanjeno okrožno državno tožilstvo v Kopru, na katerega bo Policijska postaja Postojna po končanih vseh aktivnostih podala kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Neupravičena proizvodnja in prometa s prepovedanimi drogami.

Kaznivega dejanja je osumljen moški iz Pivke (zanj je bil po zaslišanju odrejen pripor). Policisti pa so ugotovili, da izhajajo tudi utemeljeni razlogi za sum, da mati in sin iz vasi v okolici Pivke izvršujeta enako kaznivo dejanje.