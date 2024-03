Policisti zaradi sobotnega divjanja na Rudniku izdali 15 plačilnih nalogov (video)

Policija je v sobotnem dogodku, ko se je v garažni hiši pri nakupovalnem središču Supernova na Rudniku v Ljubljani zbrala množica ljudi in opazovala objestne vožnje več voznikov, izdala 15 plačilnih nalogov in pet opozoril. Obravnavala je tudi eno prometno nesrečo. Organizatorja dogodka pa še išče, je v izjavi za medije povedal Primož Kadunc.

Po besedah vodje oddelka za cestni promet v sektorju uniformirane policije Policijske uprave Ljubljana Kadunca se je množica kakšnih 300 ljudi, med katerimi je bilo veliko mladoletnikov, v soboto zvečer zbrala v garažni hiši, kjer je bilo organizirano t. i. driftanje oz. prikazovanje zmogljivosti avtomobilov.

Po prijavi se je na kraj napotila patrulja dveh policistov. Ob prihodu je množica obstopila njun avto, zato sta se policista po mnenju Kadunca pravilno odločila, da se umakneta in počakata okrepitve. Kmalu je na kraj prišlo večje število preostalih patrulj, ki so začele izvajati vse postopke za zagotovitev varnosti ljudi in premoženja ter javnega reda in miru. Pri tem se zdi Kaduncu pomembno, da se je policiji uspelo izogniti uporabi fizične sile.

V postopkih so policisti izdali 15 plačilnih nalogov in pet opozoril. Odredili so 36 preizkusov z alkotestom, pri čemer so bili vsi negativni. Policija je obravnavala tudi prometno nesrečo, ker se je eden od udeležencev zaletel v betonski steber parkirne hiše. Pri tem se po Kadunčevih besedah ni poškodoval. Za voznika sicer policija preučuje možnost, da ga kazensko ovadi zaradi nevarne vožnje.

»Posebej moteče pri sobotnem dogodku je bilo, da se je vse skupaj dogajalo v času, ko je trgovski center še obratoval in so bili v garaži tudi drugi ljudje. Ti so bili zaradi dirkanja v nevarnosti, prav tako niso mogli zapustiti garažne hiše,» je povedal.

Ker je tovrstno početje nevarno, Kadunc poziva vse, ki se udeležujejo tovrstnih dogodkov, naj tega ne počno. Če pa že morajo, naj si poiščejo organizatorja, ki jim bo pripravil ustrezno mesto ter izvedel vse varnostne in druge ukrepe, potrebne za takšno prireditev, je povedal.

Pozval je vse starše mladoletnikov, naj se z njimi pogovorijo o tem, kaj vse se jim lahko zgodi. Lastnike trgovskih hiš pa, naj imajo garažna parkirišča v času, ko ne delujejo, zaprta s fizičnimi ovirami, npr. zapornicami.

Policija sicer še preiskuje, kdo je bil organizator sobotnega dogodka. Iskanje tega je po Kadunčevih besedah običajno težko, saj so skupine na družbenih omrežjih, kjer se dogovarjajo zanje, običajno zaprte, njihovi udeleženci pa anonimni.