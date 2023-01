»Poljubljal me je in govoril, da je za moje dobro«

»Spoznala sem ga leta 1980, ko sem bila stara 16 let,« so besede, s katerim se začne intervju, objavljen v dnevniku Domani, v katerem se je nekdanja redovnica, danes stara 58 let, anonimno izpovedala o zlorabah jezuitskega patra Marka Ivana Rupnika, ki so jih potrdili tudi cerkveni vrhovi. Četrto pričevanje - za sogovornico, ki se je pogovarjala z novinarko Federico Tourn, so izbrali psevdonim Klara - je dnevnik objavil v okviru preiskovalne zgodbe o zlorabah v katoliški cerkvi.

Spoznala sta se v ljubljanski kliniki za nalezljive bolezni, ko je bila na praksi po prvem letniku šole za bolničarke. Povabil jo je v mladinsko skupino, ki se je združevala v jezuitskem domu v Dravljah. Vabilo je sprejela in leto kasneje naj bi jo po duhovnih vajah v stiškem samostanu ob slovesu objel in poljubil. »Ko je to počel, je ponavljal, da je za moje dobro,« je povedala. Rupnik, znani mozaicist, ki je pred leti poučeval verouk na slovenskih šolah v Gorici, jo je usmeril v Skupnost Loyola, čeprav sama ni bila povsem prepričana v to. «Bil je zelo vztrajen in večkrat mi je govoril o nekem italijanskem dekletu, ki je zanj poziralo v ateljeju, kot vzoru ženstvenosti in erotizma, ki ju je videval tudi v meni,« je navedla. V skupnost je naposled vstopila leta 1987, pri 23 letih, večno zaobljubo pa je opravila štiri leta kasneje.

»Leto preden bi se pridružila skupnosti, sem živela v Ljubljani. Rupnik je takrat živel v jezuitski skupnosti v Gorici in je včasih prihajal na obisk. Enkrat me je povabil, naj grem z njim v kopalnico in se je začel pred mano samozadovoljevati. Potem je prijel za mojo roko, da bi jaz nadaljevala, medtem ko je z drugo roko mojo glavo potiskal navzdol," je zaupala Klara. Pri tem naj bi ji Rupnik govoril, da ona to potrebuje, ker od svojega očeta ni bila deležna dovolj ljubezni in pozornosti. Priporočil ji je, naj o tem ne govori z nikomer. Podobni dogodki naj bi se po Klarinih trditvah ponovili večkrat, ko pa se je pridružila skupnosti, jo je začel »spolno zlorabljati po svoji volji«. Povedal ji je, da ima spolne odnose tudi z drugimi lojolkami in pri tem večkrat omenjal seks v troje. Spraševal naj bi jo, če bi raje spala z njim in kako drugo sestro ali bi raje bila sama z dvema moškima. Rupnik jo je celo poslal v Apulijo k neki ženski, ki je pred tem bila v Skupnosti Loyola. »Razumela sem, da je to bilo za nekakšno spolno izobraževanje,« na katerega pa ni pristala. Ko se je vrnila v skupnost, je odnos sestre prednice Ivanke Hosta bil povsem drugačen, bila je deležna poniževanj in kazni. Po več letih maltretiranja je pri 35 letih dokončno zapustila lojolke.