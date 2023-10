Polkrožno obračala na hitri cesti in povzročila hujšo nesrečo (video)

Koprski policisti so bili ob 9.15 obveščeni o hujši prometni nesreči pri Kopru. Na kraju so ugotovili, da je 60-letna domačinka z osebnim avtomobilom peljala od Semedele po uvoznem kraku hitre ceste proti Ljubljani. Z vozilom je zatem prečkala vozni pas in na pospeševalnem pasu polkrožno obračala proti Izoli. Ravno v tistem trenutku je po hitri cesti iz smeri Izole pravilno pripeljal 50-letni voznik avtomobila in trčil vanjo.

Voznik je bil v nesreči lažje poškodovan, voznica, ki je povzročila nesrečo, pa huje. Odpeljali so jo v SB Izola in odredili strokovni pregled. Policisti obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje.

Cesta je bila zaprta zaradi ogleda kraja do 11.55, urejen je bil obvoz.