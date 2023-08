Pomagali so jim gasilci, prijatelji in stranke

»Smo vsi živi in zdravi in bomo delali naprej.« Tako je, skorajda optimistično, trgovec vin Jože Koželj iz Most pri Komendi ocenil stanje na svojem posestvu. Škoda, ki so jo utrpeli, je sicer grozna. Po prvih ocenah so mu poplave v vinskih kleteh povzročile približno pol milijona evrov škode. Najbolj pa ga je prizadelo, da mu zaradi poplav ni uspelo samostojno priti do vinske kleti in da so ga morali tja zapeljati gasilci.

Ko smo se pogovorili s trgovcem, je z družino in prijatelji reševal in čistil kartone s steklenicami vina. Padavine so kleti namreč skoraj v celoti poplavile. Koželj je poudaril, da so zelo hvaležni in veseli z gasilci, ki so posegli zelo profesionalno. Zelo so tudi veseli, ker so jim prijatelji priskočili na pomoč in ker so jih že klicali tudi vinarji čigar vino preprodajajo. Škoda je, kot rečeno, bila ogromna, za Koželja pa je glavno, da so pri njih vsi preživeli. Kar pa se vsega drugega tiče, »z dobro voljo se vse reši,« je zaključil.

Na drugi strani osrednjeslovenske kotline, v Škofji Loki, smo se pogovorili z rezbarko Petro Plestenjak. Včeraj je pri njih voda že skorajda v celoti odtekla in pustila za sabo ogromno količino blata. Plestenjak živi v Demšarjevi cesti, za Sorško cesto, kakih 150 metrov od struge reke Sore. Glede višine vode ni imela Plestenjak točnih podatkov. Na njeni ulici pa je voda vsekakor bila na višini vrtnih ograj. Vse kleti in pritličja so bile popolnoma poplavljene. Ko smo se v soboto zvečer pogovorili z rezbarko, so čistili klet in pritličje, kjer je voda za sabo pustila približno 20 centimetrov blata. »Ne veš, kam dati vse blato, ki je voda pustila za sabo. Vsako toliko pride traktor, ki ga odstrani s ceste, ampak ne veš, kam bi ga dal.« Pri kidanju blata pa jim pomaga več prijateljev in celo strank, ki so prišli na pomoč tudi iz Ljubljane.