Koprski policisti so včeraj ob 13. uri na počivališču Studenec ustavili osebni avtomobil madžarske registracije, ki ga je vozil 25-letni državljan Ukrajine. Ugotovili o, da je v njem prevažal tri državljane Turčije, ki so zapustili Azilni dom. Voznika so pridržali in zasegli avtomobil. Migranti so ponovno izrazili željo, da bi zaprosili za mednarodno zaščito v Sloveniji.