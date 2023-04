Pomlad se počasi vrača

Vremenske razmere so v zadnjih dneh zlasti v gorah prej zimske kot pomladne. Vrhovi so po solidni vremenski fronti, ki je naše kraje prešla v četrtek in v noči na petek, bogato obložene s snegom, temperature pa se v gorskem svetu zlasti v nočnih urah zadržujejo več stopinj Celzija pod ničlo. Ohladilo se je tudi v nižinah in ob morju.

Danes in jutri ne bo občutnejših vremenskih sprememb, pomlad pa se vendarle iz dneva v dan počasi vrača, kar bo bolj opazno zlasti v drugi polovici prihodnjega tedna. Od danes do torka bodo namreč na vremenske razmere pri nas vsaj občasno vplivali ostanki vlažnega in hladnejšega zraka, ki bodo mestoma povečevali nestanovitnost. Sredi prihodnjega tedna se bo vlažen zrak umaknil in se bo okrepil anticiklon, ki bi nam moral zagotoviti večdnevno obdobje s prevladujočim sončnim in toplejšim vremenom in z le morebitno občasno krajevno običajno popoldansko nestanovitnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo spet dosegale in presegale mejo 20 stopinj Celzija.

Danes in jutri bo delno jasno do spremenljivo oblačno, občasno bo lahko pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo manj pogoste in verjetne ob morju, kjer bo tudi nekaj več sonca. Zapihala bo burja. Nekoliko topleje bo.

V ponedeljek in torek bo vreme podobno, od srede pa bo postopno več jasnine in bo topleje.