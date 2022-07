Pomoč ljudem, ki jih je prizadel požar (video)

Dežela FJK je v torek, 19. julija, v večernih urah podpisala nujno uredbo za obvladovanje izrednih razmer, ki so nastale na Krasu zaradi gozdnih požarov na območju med Sabliči in Devetaki v Občini Doberdob, pri Moščenicah v Občini Tržič in v Medjevasi v Občini Devin-Nabrežina. Na voljo bo takoj 500.000 evrov, ki jih bodo namenili občinam, ki so med drugem poskrbele za nastanitev evakuiranih ljudi. »Nemudoma bomo ponudili pomoč voznikom, ki so bili primorani zapustiti avtocesto, potnikom, ki so izstopili z vlakov, kot tudi tistim, ki so obtičali v avtomobilih in tovornjakih ter prebivalcem, ki so zapustili svoje domove,« sta obljubila predsednik FJK Massimiliano Fedriga in Riccardo Riccardi, ki je v deželni vladi pristojen za zdravje.