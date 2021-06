Pomoč Slovencem v Italiji in Italijanom v Sloveniji

Italija in Slovenija razmišljata o skupnem skladu za pomoč gospodarskim dejavnostim slovenske manjšine v Italiji in italijanske v Sloveniji. Politična volja za to obstaja, sedaj pa je treba dobre namene udejanjiti črno na belem v sporazumu, o katerem že tečejo neformalni pogovori med vladama oziroma pristojnimi ministrstvi. Zamisel o takšnem skladu je slovenski minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek med obiskom v Rimu posredoval svojim italijanskim sogovornikom. V pogovoru z dopisnikom RTV Slovenija Jankom Petrovcem je Počivalšek povedal, da je italijanski kolega Giancarlo Giorgetti pokazal veliko zanimanje za predlog, o katerem je zastopnik slovenske vlade govoril tudi z ministrom za tehnološke inovacije Vittoriom Colaom.

Da gospodarstvi obeh manjšin in narodnostno mešana ozemlja ob italijansko-slovenski meji potrebujeta usklajeno gospodarsko pomoč matičnih držav je prepričan Felice Žiža. Italijanski poslanec v slovenskem parlamentu, ki je v Rimu spremljal Počivalška, meni, da bi lahko takšen meddržavni sklad oblikovali po zgledu podobne pobude, ki jo Slovenija izvaja na območjih, kjer živita madžarska in italijanska manjšina. Zunanja ministra Luigi Di Maio in Anže Logar sta z njo seznanjena, sedaj so na potezi ministrstva in obe vladi, ki bosta morali poskrbeti za finančno kritje in hkrati za namembnost tega fonda.