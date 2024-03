Ponekod temperatura že poskočila nad 20 stopinj Celzija

Živo srebro se je danes ob sončnem vremenu in s šibko burjico marsikje povzpelo do okrog 20 stopinj Celzija, ponekod jih je tudi preseglo. V Boljuncu smo ob 11. uri namerili 20,3 stopinje Celzija, kar je najvišja letošnja temperatura doslej. Take temperature so bile v preteklosti običajne ob koncu aprila ali v začetku maja. Okrog 11.30, ko je burja ponehala in je zapihal morski veter, se je živo srebro spustilo na 17,5 stopinje Celzija.

Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa je ob 11. uri v Gorici namerila 19,7 stopinje Celzija, v Gradišču 19,6 ter v Zgoniku in Koprivnem 19,4 stopinje Celzija. Zelo visoke za ta čas so bile tudi temperature v gorah, v kraju Forni di Sopra so namerili 14,2 stopinje Celzija in na Trbižu 13 stopinj Celzija. Ničta izoterma je bila opolnoči na višini 2264 metrov.

Danes bo prevladovalo sončno vreme. Jutri bo sprva še delno jasno, čez dan pa bo oblačnost naraščala in se bodo zlasti v gorah začele pojavljati prve padavine, deloma plohe in nevihte.

Jutri zvečer in v noči na nedeljo bo naše kraje prešla izrazita hladna vremenska fronta, ob kateri se bodo pojavljale padavine, deloma plohe in nevihte, in se bo ozračje občutno ohladilo.