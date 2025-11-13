Ponekod v FJK (kjer ne bo megle) bo danes ponoči viden severni sij

Severni sij je v minuli noči obarval nebo tudi ponekod v FJK, denimo na 1280 metrov visokem Piancavallu, kjer ga je v objektiv iz kraja Castaldia di Piancavallo ujel fotograf Roby Stradella.

Šlo je po vsej verjetnosti za najšibkejši med tremi pričakovanimi izbruhi Sončeve plazme v 48 urah. Prihod drugega izbruha, ki bo povzročil močan geomagnetni vihar je pričakovati danes ponoči (v noči na četrtek), so zapisali na spletni strani www.severnisij.si. Pričakujejo, da bo ob tem zmerna verjetnost, da se bo severni sij videl pri nas. Danes ponoči bo nato prispel še tretji, najhitrejši in najmočnejši izbruh. Ko bo prispel pričakujejo močno geomagnetno nevihto, ki bo pri nas povzročila svetel severni sij.

Zlasti v nižinah in v nižjih predelih bosta marsikje vidnost severnega sija omejevala zamegljenost in zelo vlažno ozračje. Pogoji bodo najverjetneje najboljši v gorskem svetu.