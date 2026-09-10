Ponekod v Sloveniji padlo do 100 milimetrov dežja, zdaj bo še novih 40 do 80

V zahodni in osrednji Sloveniji je danes po podatkih Agencije RS za okolje padlo od 50 do 100 milimetrov padavin. Po popoldanskem premoru bodo v naslednjih urah v zahodni Sloveniji znova začele nastajati padavine z nevihtami, ki se bodo zvečer in ponoči širile proti osrednji in kasneje vzhodni Sloveniji.

Kot opozarjajo v izrednem biltenu uprave za zaščito in reševanje, bodo še vedno možni močnejši in dolgotrajnejši nalivi. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji pričakujejo od 40 do 80 milimetrov padavin, krajevno pa tudi nekaj več.

Predvsem na Primorskem bodo zvečer in sprva ponoči možne tudi močnejše nevihte s sunki vetra.

V drugem delu noči pa bodo padavine od zahoda slabele. Agencija za okolje je tako zahodno in osrednjo Slovenijo, za katero danes še velja oranžno opozorilo, za petek obarvala v rumeno.

Petek bo pretežno oblačen z občasnim dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.

V soboto bo vreme bolj prijazno, meteorologi namreč napovedujejo, da bo precej sončno, bo pa zjutraj po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja.

V nedeljo bo večinoma jasno s svežim jutrom. V ponedeljek pa bo predvidoma deloma sončno in čez dan nekoliko topleje.