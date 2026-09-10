Roglič na kronometru pridobil 33 sekund

Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v 18. etapi dirke po Španiji v vožnji na čas zasedel četrto mesto in nadoknadil 33 sekund proti vodilnemu Špancu Enricu Masu. Pred odločilnimi etapami Vuelte ima na drugem mestu 1:37 minute zaostanka. Jakob Omrzel je z 21. mestom v etapi zadržal šesto mesto. Kronometer je dobil Švicar Stefan Küng.

Roglič je od kandidatov za skupno zmago pričakovano najbolje opravil z 32,1 km dolgo vožnjo na čas. Skozi večino trase je pridobival, ciljno črto pa je preckal na četrtem mestu.

Za zmagovalcem iz Švice Stefanom Küngom (Tudor Pro) je zaostal 19 sekund. Drugi je bil s tremi sekundami zaostanka Britanec Callum Thornley, tretji pa je bil Portugalec Joao Almeida z zaostankom devetih sekund.

Toda bolj kot končna uvrstitev so bile pomembne razlike med kandidati za skupno zmago. Vodilni ostaja Mas, ki je bil po zelo dobri vožnji na čas na koncu 12. z zaostankom 52 sekund. Na skupno tretje mesto pa je po slabšem nastopu zdrsnil Avstrijec Felix Gall, potem ko je v današnji etapi zasedel 26. mesto (+1:47).

Skupno ima Mas pred Rogličem še 1:37 minute prednosti, Gall pa zaostaja 3:01 minute. Omrzel je ostal na šestem mestu, zaostaja pa natanko sedem minut za vodilnim Špancem.