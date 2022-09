Ponoči najhuje na Videmskem, prihaja nov val padavin

Ponoči so nalivi v FJK največ težav povzročali na Videmskem, kjer so nastajale poplave in je prišlo do zemeljskih usadov. Na delu so bili gasilci in prostovoljci civilne zaščite. Najhuje je bilo v Manzanu, Pavii, Ahtnu, Basilianu in Campoformidu. Padavine so bile drugod manj izrazite, mestoma ob okrepljenem južnem vetru ni deževalo.

Arso opozarja pred vnovičnim poslabšanjem od popoldanskih ur. »Popoldne, zvečer in ponoči še pričakujmo naslednji pas padavin od jugozahoda. Predvsem v zahodni in južni Sloveniji bodo možno krajevni nalivi,« so zapisali v opozorilu. Do polnoči sta zaradi večjih količin padavin in močnih nalivov v veljavi rumeno opozorilo civilne zaščite iz FJK in oranžno opozorilo slovenske agencije za okolje Arso.

Vreme se bo nato z jutrišnjim dnem postopno umirjalo. V soboto bo že delno jasno s spremenljivostjo, nedelja pa bo povečini sončna. Topleje bo.

Tudi obeti za prihodnji teden so nadvse spodbudni, saj kaže na prevladujoče stanovitno in povečini sončno vreme ob prijetnih dnevnih temperaturah.