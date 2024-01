Ponoči predirali pnevmatike, da bi si zagotovili delo

Reški policisti so prestregli tri vulkanizerje, hrvaške državljane, stare 25, 28 in 35 let, ki so ponoči predirali pnevmatike parkiranih luksuznih avtomobilov, da bi si s popravilom ali nameščanjem novih pnevmatik zagotovili delo. Od marca do konca septembra lanskega leta naj bi oškodovali 46 domačih in tujih voznikov za skupnih 11.800 evrov škode. Mimo poškodovanih avtomobilov so med drugim vozili s pajkom in so žrtvam ponujali še avtovleko do vulkanizerstva , pri čemer so zaslužili tudi do 2600 evrov.