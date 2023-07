Ponoči preventivno evakuirali tabornike Rodu modrega vala

Danes ponoči so tabornike iz Rodu modrega vala, ki v teh dneh taborijo v Podbeli, preventivno evakuirali. Zaradi nevihte in slabe vremenske napovedi za celo noč se je vodja tabora okrog polnoči odločila, da zaprosi za preventivno evakuacijo, so sporočili iz civilne zaščite za severno Primorsko. Poveljnik civilne zaščite Aleksander Vončina je odredil, da aktivira gasilska društva iz občine Kobarid (PGD Kobarid, PGD Breginj in PGD Drežnica), ki so z vozili za prevoz oseb vse udeležence tabora peljali v športno dvorano v Kobaridu. Pri evakuaciji so sodelovali tudi novogoriški policisti in podžupan občine Kobarid Marko Miklavič. Po dobri uri usklajenega reševanja so bili vsi taborniki že na varnem.

Ker so vremenske razmere ugodne, se taborniki danes vračajo nazaj v Podbelo, so dodali v Občini Kobarid, pri kateri se zahvaljujejo vsem za pomoč pri evakuaciji.

Skavti kraškega stega Slovenske zamejske skavtske organizacije, ki taborijo v Begunjah pri Cerknici, pa so zadnji dve noči pred odhodom domov preventivno prespali v vasi.