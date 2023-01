Ponorele cene že nekaj dni po uvedbi evra

Ob vstopu Hrvaške v evrsko območje je bilo pričakovati, da se bodo cene blaga in storitev v državi kmalu podražile. Hrvaška vlada je zato v prejšnjih dneh gospodarskim subjektom, ki so ob uvedbi evra cene svojih izdelkov neupravičeno zvišali, naložila, da cene zopet znižajo na raven z 31. decembra 2022. Pristojni organi že izvajajo okrepljene nadzore, kljub temu pa potrošniki na družbenih omrežjih že od začetka tedna opozarjajo, da so cene poletele v nebo.

Po oceni glavnega državnega inšpektorja Andrije Mikulića so se cene v storitvenih dejavnostih v nekaj dneh povzpele tudi do 80 odstotkov. Nič boljše ni v trgovinah, kjer so izdelki dražji od tri do 19 odstotkov - več je treba med drugim odšteti za čokolade, pekarske izdelke, pivo, maslo, mlečne izdelke, toaletni papir in kavo.

»Svobodni trg da, profitarstvo pa nikakor ne,« je na seji vlade poudaril hrvaški premier Andrej Plenković in ocenil, da je zviševanje cen krivo tudi za višjo inflacijo v državi. Plenković je še vedno prepričan, da bo evro okrepil hrvaško gospodarstvo, zato močno nasprotuje »neupravičenemu bogatenju posameznikov na račun državljanov«.

Potrošniki so šokirani

Po poročanju Slovenske tiskovne agencije imajo torej Hrvati bolj kot s prilagajanjem na novo valuto težave s sprejemanjem novih cen. V nos jim gre tudi dejstvo, da so v sosednji Sloveniji cene istih izdelkov nižje.

Po poročanju dopisnice STA iz Zagreba Tine Bernik pritoževanje hrvaških potrošnikov nad dvigovanjem cen ob uvedbi evra sploh ni iz trte izvito. Podražitev je denimo moč zaznati že ob vstopu v eno od zagrebških avtopralnic. Medtem ko je cena zunanjega in notranjega pranja avta še pred tednom znašala 90 kun ali 11,94 evra, je danes zanj treba plačati 15 evrov.