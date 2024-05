Poplavilo Tartinijev trg v Piranu, zaprli pešpot med Piranom in Fieso

Dopoldne so meteorne vode poplavile Tartinijev trg v Piranu, zaradi posledic neurja pa je dopoldne Civilna zaščita Piran zaprla pešpot Piran-Fiesa, poročajo Primorske novice.

»Na pot se je vsulo med tremi in štirimi kubičnimi metri zemljine z robidami (to je približno kamion do dva materiala), ki preprečuje prehod, na več kot 20 mestih je bil zabeležen tudi podor kamenja. Poleg tega so tla blatna in spolzka, zato smo zaradi varnosti do nadaljnjega pot zaprli,« je pojasnil Robert Zirnstein iz občinske civilne zaščite.

Danes dopoldne so meteorne vode poplavile tudi Tartinijev trg v Piranu. »Odtok je premajhen in enostavno ne more požreti tolikšne količine vode, kolikor jo je padlo v roku ene ure. Arso je močne nalive sicer napovedal, zato smo bili do neke mere tudi pripravljeni, težava je samo v tem, da je na Tartinijev trg pritekla voda še z drugih trgov in ulic. Zlasti z Ulice 9. korpusa je drla blatna, umazana voda. Trg moramo čimprej počistiti,« je pojasnil Robert Zirnstein, poveljnik piranske civilne zaščite.

Slovenska Istra je bila na našem območju še najbolj pod udarom nalivov, ki so nastajali ob močnih stacionarnih nevihtah. Ponekod je v 24 urah padlo okrog 100 litrov dežja na kvadratni meter ali tudi več.