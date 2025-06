Popoldne in zvečer krajevne plohe in nevihte

Danes popoldne bo prevladovalo sončno vreme. V gorah bo nastajala kopasta oblačnost in iz nje posamezne krajevne plohe in nevihte. Ni izključeno, da bo kakšen nevihtni oblak pozno popoldne ali zvečer dosegel tudi ostale predele. Ponekod v nižinah in ob morju bodo lahko nastale posamezne krajevne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 34 stopinj Celzija.

Ponoči bo zapihala burja in bo začel pritekati nekoliko manj vroč zrak.

Od jutri do vključno nedelje bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 30 stopinj Celzija. Jutri in v soboto bo pihala šibka do zmerna burja, ki bo ublažila toplotno obremenitev.