Popoldne prve padavine, ponoči in jutri burno vremensko dogajanje

V prihodnjih urah bo ob poglabljanju obsežnega ciklonskega območja nad srednjeevropskimi državami nad Genovskim zalivom nastal sekundarni ciklon, ki se bo hitro pomikal proti nam. Na vreme pri nas bo občutneje vplival od današnjega večera do jutrišnjega popoldneva. Spremlja ga solidna vremenska fronta. Dogajanje ob njenem prehodu bo mestoma burno. Arso je danes rumeno opozorilo poostril v oranžno, in sicer od današnjega večera do jutrišnjega poznega popoldneva.

Od četrtka zvečer do petka zvečer bodo pogoste padavine z nevihtami, možni bodo močnejši nalivi, so zapisali, pri čemer opozarjajo, da bodo lahko močneje narasli hudourniški vodotoki. V 24 urah bo lahko padlo od 50 do 85 milimetrov dežja, še opozarjajo in bodo lahko nastale močnejše nevihte. Dogajanje se bo predvidoma začelo umirjati jutri popoldne ali zvečer.

V soboto bo povečini sončno, v popoldanskih urah bo lahko zlasti v severnih goratih predelih lahko nastala kakšna ploha. V nedeljo bo več sonca dopoldne, v popoldanskih urah pa bo delno jasno do spremenljivo oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko zavlekle v noč.

Za danes in jutri je rumeno opozorilo objavila tudi civilna zaščita iz FJK. V njem opozarja pred obilnimi padavinami in nevihtami.