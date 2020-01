Popoldne v Čedadu 57. Dan emigranta

V čedajskem gledališču Ristori bo danes (ponedeljek) ob 15. uri 57. Dan emigranta, osrednji dogodek Slovencev v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini. V imenu tamkajšnjih slovenskih organizacij bo spregovoril Davide Clodig, ravnatelj dvojezične špetrske večstopenjske šole. Deželo FJK bo zastopal Stefano Zannier, ki je v deželni vladi zadolžen za kmetijstvo in gozdove. Ob 20. obletnici odobritve zakona 482/99 za zaščito jezikovnih manjšin v Italiji pa bo govor imel Saverio Lo Russo, ki je na vladnem uradu za deželne zadeve in avtonomije pristojen za izvajanje navedenega zakona. Pozdravila bosta tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik ter čedajski župan Stefano Balloch.

Kulturni program bodo oblikovali otroci folklorne delavnice špetrske dvojezične šole, gojenci Glasbene matice v Špetru in pesnica Andreina Trusgnach, dobitnica več prestižnih nagrad v Italiji za svoje pesmi v beneškem narečju. Beneško gledališče bo uprizorilo Machiavellijevo komedijo Mandragola. V beneško narečje sta jo priredila Adriano Gariup in Jasmin Kovic, ki je tudi režiserka jutrišnje prireditve. Dogodek prirejata Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturna gospodarska zveza pod pokroviteljstvom čedajske občinske uprave.