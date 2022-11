Popoln mavrični lok na Goriškem

Mavrica v novembru ni najbolj pogost pojav, je zapisal Arso na družbenih omrežjih. Kamera v Biljah pri Novi Gorici je ujela njen popolni lok. To je tudi namig, kakšno bo vreme v naslednjih urah, sporočajo. Od zahoda pa se počasi že jasni.

Vremenske razmere se po dopoldanskem prehodu vremenske fronte izboljšujejo tudi v FJK. V prihodnjih urah se bo delno razjasnilo, ponekod bodo sprva še vztrajali vlaga in oblaki. Zlasti na Tržaškem so med posameznimi nalivi padle precejšnje količine dežja. Meteorološka opazovalnica deželne meteorološke agencije za okolje Arpa je v Trstu namerila 25 litrov dežja na kvadratni meter, količine pa so bile skoraj dvakratne v Bregu.

Noč na soboto bo hladnejša. Najnižje jutrišnje jutranje temperature bodo do okrog 10 stopinj Celzija, le ob morju bo kakšna stopinja Celzija več.

Jutri bo sprva nekaj delne jasnine, čez dan pa se bo oblačnost spet povečala. Zapihala bo šibka burja, ki se bo zvečer okrepila.

V nedeljo bo povečini delno jasno ali spremenljivo, pihala bo zmerna do občasno lahko ponekod močna burja. Razmeroma hladno bo.