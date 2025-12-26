Porabski Slovenci prejeli tradicionalni božični knjižni dar

Porabski Slovenci so tudi letos pred božičem dobili tradicionalni knjižni dar, ki ga že 28. leto zapored pripravlja uredništvo časopisa Porabje iz Monoštra. Dar obsega knjigo iz knjižne zbirke Med Rabo in Muro, Porabski koledar 2025 ter dvojno praznično številko časopisa Porabje. Urednica časopisa Nikoleta Vajda Nagy je pojasnila, da ob božiču izide razširjena, dvojna številka časopisa, ki ima namesto običajnih 12 kar 24 strani. Porabski koledar, ki ima v Porabju dolgo tradicijo in ga izdaja Zveza Slovencev na Madžarskem, prinaša prispevke porabskih avtorjev in avtorjev iz Prekmurja. Vsebina je pretežno v porabskem narečju.

Osrednji del knjižnega daru je letos zbirka kratkih zgodb porabske Slovenke Marijane Sukič Daleč, daleč poje mila melodija / Daleč, daleč spejva mila nauta, ki je izšla v knjižni zbirki Med Rabo in Muro. Avtorica, dolgoletna urednica Porabja, je poudarila, da zapisi izhajajo iz osebnih in družinskih spominov ter izkušenj porabske skupnosti od obdobja po drugi svetovni vojni do konca 20. stoletja. »To niso le moji spomini, ampak tudi spomini mojih prednikov, ki se prenašajo iz generacije v generacijo,« je povedala.