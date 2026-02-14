Danes je sveti Valentin, prvi pomladin (kljub dežju)

Danes je sveti Valentin. Po starem ljudskem izročilu je »prvi pomladin«, in to kljub današnjemu dežju. Povečini prevladuje oblačno vreme z rahlimi do ponekod zmernimi padavinami. Vreme se bo sicer jutri postopno izboljšalo in se bo prikazalo sonce. Zapihala bo šibka do zmerna burja, nekoliko se bo ohladilo.

Drugi slovenski rek pravi, da ima sveti Valentin ključe do korenin. Po starem kmečkem koledarju se namreč na ta dan začne prvo delo v vinogradih in na vrtovih. Dnevi se namreč postopno že daljšajo in sončni žarki pridobivajo na moči. Sonce je danes v Trstu vzšlo ob 7:11 in bo zašlo ob 17:28. Dan bo trajal 10 ur in 17 minut.

Skupaj z gregorjevem, ki pade na 12. marec, velja valentinovo za dan, ko se ptički ženijo. V Beli krajini pravijo, da je valentinovo prvi spomladanski dan, ponekod na Štajerskem in v Prekmurju pa na valentinovo nastavijo po drevju in grmih otrokom Valentinove potičke. Značilen dar fanta dekletu na Kranjskem v preteklosti je bilo srce iz medenega testa. Pri nas in mnogokje po svetu sveti Valentin velja tudi za dan zaljubljencev.