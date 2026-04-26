Cene goriv v torek v Sloveniji po pričakovanjih navzgor

Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih Financ v torek zvišale. Po njihovi oceni se bo bencin podražil za približno tri cente na okoli 1,64 evra na liter, dizelsko gorivo naj bi se podražilo od tri do štiri cente na okoli 1,77 evra na liter. Podobno podražitev pričakujejo pri kurilnem olju, cena litra naj bi znašala 1,42 evra.

Naftni trgi so se po dveh tednih umirjanja znova obrnili navzgor. Črno zlato se je v zadnjem tednu podražilo za približno 15 odstotkov, predvsem zaradi novih zapletov pri pogajanjih o končanju iranske vojne in negotovosti glede odprtja Hormuške ožine, ki ostaja ena najpomembnejših svetovnih poti za prevoz nafte, izpostavljajo na Financah.

Za slovenske kupce je pomembno tudi gibanje valutnega para evro-dolar, vendar tokrat za razliko od preteklih dveh tednov to razmerje bistveno ne kroji izračuna regulirane cene pogonskih goriv. Glavni razlog za pričakovano podražitev so po pojasnilih portala višje cene naftnih derivatov na mediteranskih trgih, ne pa tečajni premiki.

Po njihovih ocenah se bo bencin podražil za približno tri cente na liter in bo stal okoli 1,64 evra, pri čemer pa je zaradi visoke nihajnosti ocena manj zanesljiva.