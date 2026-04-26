Športna nedelja: nogomet in Jadran

NOGOMET
ELITNA LIGA
16.00 v Štandrežu: Juventina – Codroipo
16.00 v Repnu: Kras Repen – Tamai
PROMOCIJSKA LIGA
16.00 v Vižovljah: Sistiana Sesljan – ManiagoVajont
1. AMATERSKA LIGA
16.00 pri Domju: Domio – Sovodnje
2. AMATERSKA LIGA
16.00 v Moraru: Moraro – Zarja
3. AMATERSKA LIGA
14.00 v Doberdobu: Mladost – Bisiaca Romana B
16.00 na Proseku, Rouna: Primorje 1924 – Muggia U21
16.00 v Fari: Farra – Vesna
16.00 v Trebčah: Primorec – Pro-Secco
KOŠARKA
MEDDEŽELNA B-LIGA
18.00 v Rubanu (Padova): Virtus Padova – Jadran