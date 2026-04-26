Nedelja, 26 april 2026
Športna nedelja: nogomet in Jadran

Za košarkarsko peterko trenerja Matije Jogana je današnja tekma v Padovi izjemno pomembna

26. apr. 2026 | 10:33
NOGOMET

ELITNA LIGA

16.00 v Štandrežu: Juventina – Codroipo

16.00 v Repnu: Kras Repen – Tamai

PROMOCIJSKA LIGA

16.00 v Vižovljah: Sistiana Sesljan – ManiagoVajont

1. AMATERSKA LIGA

16.00 pri Domju: Domio – Sovodnje

2. AMATERSKA LIGA

16.00 v Moraru: Moraro – Zarja

3. AMATERSKA LIGA

14.00 v Doberdobu: Mladost – Bisiaca Romana B

16.00 na Proseku, Rouna: Primorje 1924 – Muggia U21

16.00 v Fari: Farra – Vesna

16.00 v Trebčah: Primorec – Pro-Secco

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

18.00 v Rubanu (Padova): Virtus Padova – Jadran

