Pordenončan Luca Ciriani bo minister za odnose s parlamentom

V vladi, ki jo sestavlja poverjena mandatarka Giorgia Meloni, bo minister za odnose s parlamentom Pordenončan Luca Ciriani. Od leta 1998 je bil deželni svetnik FJK in nato od leta 2008 do leta 2013 v upravi, ki jo je vodil Renzo Tondo, pristojni za civilno zaščito. Vnovič je postal deželni svetnik do leta 2018. Tedaj je bil na listi Bratov Italije prvič izvoljen v senat. Ponovno je bil izvoljen v senat na letošnjih parlamentarnih volitvah. Prejel je 50,34 odstotka glasov, njegov tekmec Furio Honsell pa 25,98 odstotka. V senatu je bil vodja skupine Bratov Italije.