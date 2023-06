Portugalska policija na krovu jadrnice zasegla tono kokaina

Portugalske oblasti so na jadrnici, ki je v Atlantiku plula iz Latinske Amerike, zasegle približno tono kokaina in aretirale 53-letnega moškega, sta v četrtek sporočili mornarica in pravosodna policija. Portugalski preiskovalci trdijo, da so bila mamila namenjena v več evropskih držav, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Policija je plovilo v torek zvečer prestregla na odprtem morju, približno 370 kilometrov od portugalske obale, je na novinarski konferenci dejal vodja pravosodnega policijskega oddelka za boj proti trgovini z mamili Artur Vaz.

Policija je preiskala jadrnico in aretirala edinega člana posadke, je v izjavi navedla mornarica. Približno 16 metrov dolgo plovilo, ki je plulo pod poljsko zastavo, so pospremili v pomorsko oporišče Almada južno od Lizbone, kamor je prispelo v četrtek zjutraj.

»Lahko potrdimo, da v Evropo trenutno prihajajo velike količine mamil, predvsem kokaina in hašiša,« je dejal Vaz. Toda kokain je ponavadi dostavljen v zabojnikih, je dodal.