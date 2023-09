Posebna priloga ob kapitulaciji Italije

V letu 2023 je kar nekaj pomembnih okroglih obletnic, ki bliže zadevajo tudi Slovence. Ena izmed teh je 80-letnica kapitulacije Italije. 8. septembra 1943 sicer vojne še zdaleč ni bilo konec, bilo pa je konec več kot dve desetletji trajajočega načrtnega preganjanja Slovencev s strani italijanske države oziroma njene fašistične oblasti.

Tej obletnici posveča Primorski dnevnik osem časopisnih strani z intervjuji in poglobitvami, ki so jih prispevali Bojan Brezigar, Štefan Čok, Marta Verginella in Ester Capuzzo.

Uvod v tematski sklop je pogovor z Luko Lisjakom Gabrijelčičem, zgodovinarjem, urednikom in kolumnistom, ki je dober poznavalec tedanjega dogajanja in je svoj kritični pogled usmeril tudi na sodobno dogajanje v Italiji, Evropi in širše po svetu. Dogajanje, ki kaže, da sledi fašizma še živijo, čeprav v drugačnih oblikah.

V današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.