Zjutraj so v predsedniški palači na Erjavčevi cesti v Ljubljani v pošiljki uslužbenci zatipali prašno vsebino, poroča MMC RTV SLO. Na kraju so policisti in gasilci.

Snov v pošiljki bodo analizirali na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo na Medicinski fakulteti. Policijska Uprava iz Ljubljane bo nudila več informacij, ko bo znanega kaj več o okoliščinah in izsledkih analize snovi, so sporočili.