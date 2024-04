Zapis šumnikov ni še zaključeno poglavje

Pravilno zapisovanje šumnikov na zdravniških potrdilih oziroma zdravstveni dokumentaciji ter na vozniških dovoljenjih in vidna dvojezičnost v tržaških bolnišnicah. To so bile teme včerajšnjega področnega srečanja, na katerem so po dogovoru, ki je bil sprejet na vladnem omizju za slovensko manjšino novembra lani v Rimu, obravnavali teme, ki so v pristojnosti Dežele FJK.

Srečanja so se med drugimi udeležili tržaški prefekt Pietro Signoriello, predsednik paritetnega odbora Marko Jarc, predsednika SKGZ in SSO, Ksenija Dobrila in Walter Bandelj, Livio Semolič kot pooblaščenec za odnose z javnimi institucijami na področju pravilnega zapisovanja slovenskih imen, direktor podjetja Asugi Antonio Poggiana, vodstvo Urada za Promet in predstavniki informacijskega podjetja Insiel.

Po pregledu aktualnih vprašanj so udeleženci sestanka ugotovili, da tehničnih ovir za pravilno zapisovanje šumnikov na vozniških dovoljenjih ni več, ker pa vseeno prihaja do občasnih težav, bo ločeno omizje z Uradom za promet naslovilo temo osveščanja kadra, ki skrbi za izdajo dokumentov, in drugih deležnikov (npr. avtošol ali zdravnikov) ter posamične primere, ko še vedno prihaja do napak.

Nekoliko drugače pa je v primeru zapisovanja šumnikov na zdravniških potrdilih, izvidih in drugi dokumentaciji, saj bo za rešitev tega poglavja potrebno počakati vsaj dobro leto, da se zaključi uskladitev podatkov Registra stalnega prebivalstva (ANPR) in Nacionalnega registra zavarovanih oseb (ANA).

Direktor Asugi Antonio Poggiana se je včeraj zavzel, da bo podobno kot na Goriškem tudi prostore tržaških bolnišnic bolje opremil z dvojezičnimi napisi. Spomnimo, da zdravstvene ustanove prejmejo prispevke iz zaščitnega zakona za vidno dvojezičnost in prevajanje obrazcev.

Tovrstna institucionalna omizja bodo po besedah tržaškega prefekta Pietra Signoriella potekala redno z namenom, da se izvede evalvacija sprotnega dela. Novo srečanje o temah, ki so bile obravnavane včeraj, bo potekalo predvidoma septembra.