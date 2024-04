Antonijev rov v Idriji praznuje 30-letnico

Antonijev rov v Idriji, prvi turistični rudnik na Slovenskem, letos obeležuje 30-letnico delovanja. Ob tem so v Idriji pripravili razstavo, ta konec tedna začenjajo glavno sezono z dogodkom Rudnik oživi, osrednji dogodek pa bo poletni koncert. Nastaja tudi film s spomini vodnikov po Antonijevem rovu.

Na Mestnem trgu v Idriji je te dni na ogled razstava, posvečena 30-letnici delovanja turističnega Antonijevega rova, s katero Center za upravljanje z dediščino živega srebra vstopa v dogodke jubilejnega leta rudnika živega srebra. Zasnovana je kot potujoča razstava, ki se bo iz Idrije selila še v druge slovenske kraje, in sicer v park Škocjanske jame, Tehnični muzej Slovenije ter jeseni v park vojaške zgodovine v Pivko.

Opuščeni rudnik je sestavni del dediščine živega srebra v Idriji, vpisane na seznam Unescove svetovne dediščine. Antonijev rov je najstarejši ohranjeni vstop v rudnik, v katerem so leta 1500 začeli kopati živosrebrno rudo. Približno 3000 metrov dolg rov so skoraj 500 let uporabljali za vstop in izstop iz jame. Je tudi eden najstarejših ohranjenih vhodov v rudnik v Evropi.

Po prenehanju rudarjenja v idrijskem rudniku, ki je bil drugi največji rudnik živega srebra na svetu, so rov leta 1994 uredili za turistične oglede. Pot je zasnovana tako, da ob njej obiskovalci doživijo delo rudarjev skozi zgodovino, od prvih let, ko so rudarji začeli izkopavanja, do zadnjih dni, ko je rudnik počasi zaprl vrata, je novinarjem pojasnil vodja oddelka za upravljanje in koordinacijo Unescove dediščine pri CUDHg Davor Vodopija.

V pripravi je tudi film s spomini vodnikov po Antonijevem rovu; skoraj 90 se jih je zvrstilo v treh desetletjih. Med njimi je tudi Idrijčan Jože Pavšič, nekdanji rudar v idrijskem rudniku in že vse od začetka delovanja turističnega rudnika tudi vodnik po Antonijevem rovu. Kot je povedal novinarjem, mu je v spominu ostalo zlasti leto 1998, ko je Antonijev rov obiskalo okoli 30.000 obiskovalcev, od tega jih je sam po rudniškem podzemlju popeljal 18.000.

Prvi odlomki filma bodo na ogled ob osrednjem dogodku ob 30-letnici, koncertu Godbenega društva rudarjev Idrija. Tako bo 8. junija pred jaškom Frančiške. Jubilejni dogodki se bodo nadaljevali jeseni s prireditvami v okviru Odsevov srebrnega časa ter decembrskim koncertom idrijskih godbenikov v rudniškem podzemlju.