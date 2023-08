Poškodovana pohodnica v Benečiji

Gorski reševalci iz Vidma in reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes ob 11. uri posredovali nad Čenebolo v Benečiji, kjer se je poškodovala pohodnica, ki se je odpravila na goro Ivanac v Julijskih predalpah. Ženska, 67-letnica iz Vicenze, si je zlomila nogo, medtem ko se je od kapelice Sv. Antona pri Čeneboli po označeni poti vzpenjala proti vrhu. Spotaknila se je ob kamenju, ki ga je v minulih dneh ob nalivih premaknila deroča voda. Gorski reševalci so jo dosegli s terenskim vozilom, na katerem je bilo tudi zdravstveno osebje. Na kraju so jo stabilizirali, nato so jo prepeljali do ceste, kjer jo je pričakalo reševalno vozilo. Na kraju so bili tudi gasilci.