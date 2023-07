Poškodovane številne poti v Posočju

Poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan je na novinarski konferenci po seji vlade opozoril, da bo vreme do sobote nestabilno, zato naj bodo ljudje in organizatorji dogodkov pozorni na napovedi ter naj sebe in drugih ne izpostavljajo nevarnostim. Minister za obrambo Marjan Šarec je ob tem zagotovil, da je za pomoč na voljo tudi Slovenska vojska.

Danes je do večera napovedano dogajanje predvsem na severnem delu Slovenije, kjer obstaja možnost neviht, toče in neugodnega vetra. Pestro vremensko dogajanje je nato možno vse do sobote, je opozoril Šestan in dodal, da je v stalnih stikih s predstavniki Agencije RS za okolje. "Ponovno apel vsem skupaj, naj bodo pozorni na te dogodke in naj kljub naši prelepi naravi ne odhajajo vanjo kar tako," je poudaril.

Po hudem neurju, ki je Posočje prizadelo v preteklih dneh, so nekatere pešpoti v dolini Soče poškodovane ali celo neprehodne, sporočajo iz javnega zavoda Turizem Dolina Soče. Pohodnikom zato svetujejo, da se o prehodnosti poti pred odhodom pozanimajo v turistično-informacijskih centrih. Nekatere poti so zaradi podrtih dreves lahko tudi smrtno nevarne.

Številne ekipe preverjajo stanje v naravi in odpravljajo škodo. Doslej so pregledali poti v Tolminskih koritih, na Javorci, kobariško zgodovinsko pot, pot Kobarid-Magozd in planino Kuhinja-Planica. Pohodniške poti v okolici Bovca so večinoma prehodne, vendar vseeno priporočajo previdnost. Del poti po Bučenici je normalno prehoden, na zahodnem delu poti (Mengorska stran) pa je čez pot kar nekaj podrtih dreves in je zato potrebna previdnost. Poškodovane so pot do slapu Beri, pot do Grofove vode je popolnoma neprehodna, poškodovana je tudi Huljeva pot. Obenem pristojni prosijo pohodnike, da jih obvestijo o morebitnih drugih neprehodnih poteh. Zaradi posledic neurja je prepovedana tudi plovba po reki Soči med med vstopno/izstopnim mestom Bunkerji in vstopno/izstopnim mestom Kršovec.