Poskus uboja na hrvaški avtocesti

Na hrvaški avtocesti A4 pri Zagrebu je v petek pozno popoldan prišlo do poskusa uboja, potem ko je 39-letni slovenski državljan z avtomobilom namerno trčil v dva Slovenca, stara 35 in 42 let, je danes sporočila zagrebška policijska uprava. Mlajši je pri tem utrpel hujše poškodbe. Po navedbah policije je incident sprožil predhodni verbalni konflikt.

Do konflikta v prometu je prišlo v petek nekaj po 18. uri na avtocesti A4 blizu cestninske postaje Sveta Helena severovzhodno od Zagreba, je sporočila hrvaška policija. Podrobnosti o konfliktu ob tem ni podala.

Po verbalnem obračunavanju je po navedbah policije 39-letni Slovenec z avtomobilom namerno trčil v 35-letnika in 42-letnika, pri čemer je mlajši utrpel hujše, starejši pa lažje poškodbe. Pomoč so jima nudili v zagrebškem kliničnem centru Dubrava.

Policija, ki dogodek obravnava kot poskus uboja, je storilca pridržala, podrobnejša kriminalistična preiskava pa je v teku.